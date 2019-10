DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA FORMAZIONI / Tra le gare in programma alle 21, c'è anche Sassuolo-Fiorentina. Dopo sei risultati utili consecutivi, i viola hanno perso domenica sera contro la Lazio e dovranno fare a meno dello squalificato Ribery e degli infortunati Caceres e Lirola. Gli uomini di De Zerbi sono invece tornati alla vittoria venerdì, vincendo per 1-0 in casa del Verona e sperano di concedere il bis anche questa sera. Con una partita da recuperare, i neroverdi in caso di successo raggiungerebbero in classifica proprio i toscani, fermi a 12 punti.

Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-FIORENTINA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Ducan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella; Dalbert, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Chiesa; Sottil, Boateng. All. Montella (squalificato, in panchina Caccia)



CLASSIFICA SERIE A: Inter* 25 punti; Juventus 23; Atalanta* 21; Napoli* 18; Roma 16; Lazio e Cagliari 15; Parma* 13; Fiorentina, Bologna e Verona* 12; Torino 11; Milan e Udinese 10; Sassuolo** 9; Lecce e Genoa 8; Brescia** e Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in più

**una partita in meno