TORINO MAZZARRI TIFOSI / Non bastassero i risultati negativi del Torino e la squalifica che gli impedirà di stare in panchina domani contro la Lazio, Walter Mazzarri deve fare i conti anche con i tifosi.

Duro comunicato firmato dagli Ultras e dalla Maratona contro l'allenatore granata colpevole, oltre che dei risultati in campo, anche di non permettere ai sostenitori di assistere agli allenamenti e di aver citato come esempio un 'rivale' come

Le ultimissime di calciomercato: CLICCA QUI!

Questo il testo del comunicato in cui i tifosi granata invocano l'esonero di Mazzarri: "Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare! Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo. Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere. E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettarlo, secondo noi. Non deve!".