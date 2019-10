SONDAGGIO VIDAL INTER / Serve Arturo Vidal. Ne sono convinti i followers dell'account Twitter di Calciomercato.it che hanno votato al sondaggio proposto. Beppe Marotta ha annunciato un nuovo acquisto a gennaio. Ma su chi dovrebbero puntare i nerazzurri? Per il 42% dei votanti la risposta è chiara: Arturo Vidal.

Il cileno, pupillo di, non ha il posto garantito ae secondo la maggioranza dei votanti sarebbe l'uomo giusto per la causa nerazzurra. Più distaccato il compagno di squadra Ivan, scelto dal 25% dei partecipanti al sondaggio. Al terzo posto un altro centrocampista, Nemanja, votato dal 19%, indice che è la mediana il reparto in cui la dirigenza nerazzurra dovrebbe investire di più. Zlatanha infatti ricevuto soltanto il 14% delle preferenze.