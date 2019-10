JUVENTUS GENOA FORMAZIONI / Formazione ancora da decidere per Maurizio Sarri che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Genoa: i bianconeri dovranno fare i conti con le condizioni fisiche di diversi calciatori, usciti malconci dall'impegno di sabato contro il Lecce. In particolare vanno verso il forfait Pjanic ed Higuain anche se l'allenatore toscano si è riservato di decidere dopo l'allenamento di oggi: difficile però che entrambi vengano rischiati anche in considerazione del derby in programma sabato prossimo.

Possibile turno di riposo per uno tra, che sono tra i calciatori con più minutaggio nelle gambe: in rampa di lancio c'è

A centrocampo spazio quindi a Bentancur, mentre in attacco ci dovrebbe essere la coppia Ronaldo-Dybala considerato che Sarri ha escluso un tridente senza Higuain. Possibile impiego solo a partita in corso per Douglas Costa che ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l'infortunio rimediato alla terza di campionato: il brasiliano dovrebbe rientrare comunque tra i convocati.