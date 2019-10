JUVENTUS GENOA THIAGO MOTTA / "Con una vittoria si lavora con più serenità, ma non bisogna mai guardare al passato". Così Thiago Motta alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa della gara in programma domani all'Allianz Stadium. "Ho battuto la Juve da giocatore? Bei ricordi, ma penso al presente. L’importante è giocare da squadra, l’uno per l’altro. Se sarà così, faremo un gran partita.

? Dobbiamo stare attenti a tutta la Juventus. Loro sono fortissimi, ma non mi preoccupo. Lavoriamo giorno per giorno. Testa all'? No, la gara che conta è sempre la prossima, per cui ci concentreremo sull'Udinese una volta conclusa la sfida contro la Juve". Sulla formazione: "I ragazzi si sono allenati bene, sono tutti affiatati. Turnover? No, schiero chi reputo più in forma.può dare una mano ovunque giochi. Quando la squadra funziona, i singoli possono esaltarsi".