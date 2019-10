UDINESE ROMA CONFERENZA TUDOR / L'Udinese di Igor Tudor ospita la Roma dopo il pesantissimo ko per 7-1 contro l'Atalanta.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore bianconero ha però avvertito la squadra di Paulo: "Abbiamo parlato di quello che è successo, ci siamo assunti le nostre responsabilità. I ragazzi sono dispiaciuti e arrabbiati, daranno tutto per fare una bella prova. Per me rimane solo un episodio e i ragazzi sapranno riscattarsi già contro la Roma. Ripartiamo dalle note positive della gara di Bergamo, prima dell'espulsione e con la mia squadra in vantaggio. Sono convinto che non siamo quelli visti nella ripresa con i nerazzurri",

Infine, sui giallorossi: "Affronteremo una squadra importante, ma non sarà facile neanche per la Roma. Sono penalizzati dagli infortuni ma sono forti e mantengono il loro modo di giocare. Chi il più importante? Di sicuro Dzeko, ha grandissime qualità".