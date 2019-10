NAPOLI ATALANTA CONFERENZA GASPERINI / Napoli-Atalanta sarà il big match della decima giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato così alla vigilia della sfida del 'San Paolo': "Domani è un altro esame, il più difficile. Sarà un esame duro ma prestigioso, ti danno forza per affrontare gli avversari. La difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus il Napoli è la squadra più forte del campionato.

Conta anche per la classifica, anche se non sarà decisiva, siamo alla decima di campionato".

Sull'attacco azzurro: "Il loro potenziale offensivo è di enorme livello, forse meglio della Juventus. Sono andati a sprazzi, ma è molto bello vedere giocare il Napoli. Ha più soluzioni in attacco, per me rimane una squadra di assoluto valore al pari di Inter e Juventus". Un commento, infine, sugli obiettivi stagionali: "Ha ragione il presidente: gli obiettivi arrivano volta per volta. L'obiettivo è da sempre la salvezza, ma realisticamente non ti puoi accontentare. Vogliamo lottare per rimanere tra le prime sei/sette del campionato. È difficile, ci sono molte squadre di valore. Ad oggi vogliamo restare in Europa".