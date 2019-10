INTER ACQUAFRESCA MOURINHO / "Mourinho disse di non volere in rosa giocatori di cui l'Inter possedeva già il cartellino, ma che giocando per altre squadre potessero segnare ai nerazzurri. In quella stagione feci goal a loro sia all'andata che al ritorno, e dunque non mi vollero".

In un'intervista rilasciata a 'footballnews24.it', Robertha svelato un curioso retroscena riguardo al suo mancato trasferimento all'Inter. L'attaccante exattualmente svincolato ha poi parlato anche di Massimiliano, suo allenatore ai tempi del club sardo: "Il mister aveva sempre la battuta pronta, faceva molto gruppo. Non so se sia ancora così o se, al contrario, sia cambiato. Non credo abbia apportato parecchie modifiche al suo modo di fare, è fatto così".