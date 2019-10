CALCIOMERCATO ROMA SIMAKAN / Sempre molto vigile sul mercato dei difensori, Gianluca Petrachi sta esplorando anche il territorio francese per reperire elementi giovani e di prospettiva. Tra questi, secondo 'L'Equipe', ci sarebbe anche Mohamed Simakan.

Autore di un ottimo avvio di stagione con la maglia dello Strasburgo, il diciannovenne ex Valencia sa disimpegnarsi sia al centro della difesa, sia come esterno destro ed è finito anche nel mirino delSotto contratto fino al 30 giugno del 2021, il calciatore è al momento il quinto miglior difensore della Ligue 1 in base alla media voto del quotidiano francese.