CALCIOMERCATO INTER MATIC BAYERN MONACO MANCHESTER UNITED - Rimbalza da diverse settimane il nome di Nemanja Matic in chiave calciomercato Inter per gennaio. Il serbo, oltre a Rakitic e a Vidal, è uno dei centrocampista finiti nel mirino dei nerazzurri per rinforzare il reparto, come da richiesta esplicita dell'allenatore Antonio Conte.

, 31 anni, è in scadenza di contratto colalla fine della stagione in corso (anche se nell'accordo è presente un'opzione per un'ulteriore stagione) e il manager Ole Gunnarlo utilizza col contagocce. Tutto fa pensare ad un addio a gennaio, con i nerazzurri in prima fila, ma dovranno guardarsi dalla temibile concorrenza del. Stando, infatti, alla 'Bild', il club bavarese sarebbe interessato all'exe potrebbe affondare il colpo in vista della sessione invernale del calciomercato , operazione che potrebbe vedere anche la partecipazione di Thomas, nel mirino dei 'Red Devils' e accostato anche alla stessa Inter