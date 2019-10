JUVENTUS EMRE CAN PERIN PJACA / La dirigenza della Juventus è al lavoro anche sul fronte cessioni in vista della sessione invernale di calciomercato. I primi nomi in uscita restano quelli di Mario Mandzukic e Daniele Rugani, ma il club bianconero dovrà necessariamente risolvere anche le situazioni di Emre Can, Perin e Pjaca.

Il futuro del centrocampista tedesco, l'unico impiegato dain questo avvio di stagione rispetto agli altri giocatori in uscita, sembra comunque già scritto: come riportato da 'Tuttosport', infatti, il rapporto con l'ex Liverpool è ormai incrinato, soprattutto dopo le sue esternazioni dal ritiro della Nazionale, e la cessione inevitabile. In questo senso,restano alla finestra.

Gli infortunati di lungo corso Perin e Pjaca faticano invece a trovare acquirenti all'altezza. Le loro situazioni restano al momento difficili da risolvere per la società bianconera. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi mesi.