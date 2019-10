p>CALCIOMERCATO INTER GIROUD / In scadenza a giugno 2020, ma con il giallo sull'opzione unilaterale in favore delper un rinnovo annuale, Olivierè uno dei calciatori più chiacchierati in vista del mercato invernale che potete seguire cliccando qui. L'attaccante francese piace molto in MLS e Cina, ma la priorità dell'ex Arsenal sembra essere rappresentata da una permanenza in Europa. Il suo nome, ad esempio, è presente anche sul taccuino dell'che, tuttavia, potrebbe vedersela con una vecchia conoscenza della Serie A. Secondo 'Le 10 Sport', infatti, ildinon esclude affatto un'offerta invernale per il calciatore francese, sorpattutto qualora le sirene per Dembele dovessero tramutarsi in offerte irrinunciabili.