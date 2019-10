UDINESE-ROMA CONFERENZA FONSECA DIRETTA LIVE ZANIOLO PASTORE MANCINI FORMAZIONE - Vittoriosa nella nona giornata del campionato di Serie A contro il Milan tra le mura amiche, la Roma fa visita all'Udineseper la decima giornata. I giallorossi sono alle prese con diversi infortunati, ma vengono da quattro risultati utili consecutivi che li hanno fatti balzare al quinto posto in classifica. Di contro, i friulani di Tudor sono reduci dal pesante 7-1 di Bergamo contro l'Atalanta. Calciomercato.it ha seguito in diretta le parole in conferenza stampa dell'allenatore capitolino Paulo Fonseca.

UNDER E MKHITARYAN - "Cengiz è pronto, si è allenato negli ultimi giorni con la squadra.

Ma la sua condizione fisica non è ancora al top, e per questo non partirà dall'inizio: può essere utile in corso gara., invece, deve ancora recuperare ma il suo rientro non è così lontano. Non dobbiamo comunque pensare troppo alla sfortuna e agli infortunati. Dobbiamo ragionare e lavorare sempre con grande ambizione.? Lui non può riposare".

PERICOLO UDINESE - "E' una squadra piu' forte di quello che si è visto nell'ultima partita; prima della sfida con l'Udinese, aveva preso solo sei gol. Difende bene, è una squadra compatta. Non cambierò comunque molto rispetto alle ultime sfide visto che abbiamo giocato bene. Ma parliamo di una sfida totalmente diversa rispetto a quella con il Milan, non avremo gli stessi spazi e quindi non sarà facile".

MANCINI PROMOSSO - "E' forte e imposta bene. E ho pensato che a centrocampo avrebbe fatto bene".

FLORENZI BOCCIATO - "E' il nostro capitano, si allena sempre bene, ma nelle ultime due partite ho pensato ad altre soluzioni. Non ha giocato adesso, ma sicuramente in futuro giocherà".