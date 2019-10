UDINESE-ROMA CONFERENZA FONSECA DIRETTA LIVE ZANIOLO PASTORE MANCINI FORMAZIONE - Vittoriosa nella nona giornata del campionato di Serie A contro il Milan tra le mura amiche, la Roma fa visita all'Udineseper la decima giornata. I giallorossi sono alle prese con diversi infortunati, ma vengono da quattro risultati utili consecutivi che li hanno fatti balzare al quinto posto in classifica. Di contro, i friulani di Tudor sono reduci dal pesante 7-1 di Bergamo contro l'Atalanta.

UNDER - "E' pronto, si è allenato negli ultimi giorni con la squadra. La sua condizione fisica non è ancora al top, per questo non partirà dall'inizio. Ma può essere utile in corso gara".

UDINESE - "E' una squadra piu' forte di quello che si è visto nell'ultima partita. Prima dell'ultima partita, aveva preso solo sei gol. Difende bene, è una squadra compatta".

MANCINI - "E forte e imposta bene. E ho pensato che a centrocampo avrebbe fatto bene".

FLORENZI - "E' il nostro capitano che si allena sempre bene, ma nelle ultime due partite ho pensato ad altre soluzioni. Non ha giocato adesso, ma sicuramente in futuro giocherà"