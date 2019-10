JUVENTUS-GENOA CONFERENZA SARRI DIRETTA LIVE FORMAZIONE RONALDO DOUGLAS COSTA INFORTUNATI - Dopo il pareggio sul campo del Lecce, per la decima giornata del campionato di Serie A la Juventus ospita il Genoa. Consueto appuntamento della vigilia per il tecnico bianconero Maurizio Sarri che contro i rossoblu di Thiago Motta, vittorioso all'esordio contro il Brescia, non avrà di certo Miralem Pjanic, alle prese con noie muscolari, mentre è probabile il rientro di Cristiano Ronaldo. Calciomercato.it segue in diretta la conferenza stampa dell'allenatore dei Campioni d'Italia.

MOMENTO SQUADRA - "La squadra sta facendo bene. Si è adeguata a un nuovo modo di giocare. La sensazione è che abbiamo ancora potenziale da esprimere e margini di miglioramento".

FORMAZIONE - "Pjanic non ha lesioni ma un affaticamento all'adduttore. Vediamo oggi, ieri non era in grado di giocare, come lo stesso Higuain che è uscito con qualche punto di sutura e un po' scosso. Ieri ancora non era completamente a posto per potersi allenare, vediamo la situazione oggi. Bentancur invece ha fatto allenamento con noi.

Douglas Costa ieri si è riaggregato al gruppo, ma viene da 45 giorni di inattività: ha fatto un allenamento, vediamo se può essere disponibile per un piccolo pezzetto di partita, ma ora non so".

BERNARDESCHI - "Sta bene, ha sbagliato a Lecce sotto porta come è accaduto ad altri: è un discorso che riguarda tutta la squadra non solo Bernardeschi".

STATISTICHE - "A me non risulta che il 46% dei tiri è in porta, è una statistica ottimistica. Non dobbiamo pensare alle statistiche. Stiamo creando nelle ultime partite, mettendoci nelle condizioni di segnare. Dobbiamo lavorare su questo, ma secondo me è una condizione più mentale".

GENOA - "E' una squadra con qualità tecniche sorprendenti per la classifica che ha, gioca molto bene a calcio".

CUADRADO NEL TRIDENTE - "Vedremo dove schierarlo. Senza Higuain diventa difficile pensare ad un 4-3-3".

DIFESA - "Siamo la miglior difesa della Serie A: in un campionato in cui la media-gol di tutte le squadre si è alzata, noi abbiamo preso gol quasi solo su rigore. Bonucci e de Ligt a riposo? Non li lascio fuori contemporaneamente in questo momento".

AVVERSARI - "Sarà una partita difficile ma quando si gioca ogni tre giorni tutte le partite sono difficili. Non è scontato riuscire a recuperare le energie fisiche e mentali. Fa parte della mentalità di una grande squadra, ma è sempre qualcosa da non dare per scontato".