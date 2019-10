JUVENTUS-GENOA CONFERENZA SARRI DIRETTA LIVE FORMAZIONE RONALDO DOUGLAS COSTA INFORTUNATI - Dopo il pareggio sul campo del Lecce, per la decima giornata del campionato di Serie A la Juventus ospita il Genoa.

Consueto appuntamento della vigilia per il tecnico bianconero Maurizioche contro i rossoblu di, vittorioso all'esordio contro il Brescia, non avrà di certo Miralem, alle prese con noie muscolari, mentre è probabile il rientro di Calciomercato.it segue in diretta la conferenza stampa dell'allenatore dei Campioni d'Italia.