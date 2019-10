DIRETTA SAMPDORIA LECCE - Il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di Serie A mette di fronte la Sampdoria e il Lecce in un autentico scontro diretto in chiave salvezza.

I blucerchiati ultimi in classifica sono alla ricerca della prima vittoria sotto la gestioneper alimentare le speranze, mentre i giallorossi didopo due pareggi di prestigio contro Milan e Juve vogliono tornare al successo che manca da un mese. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Barreto, Vieira, Ekdal, Bertolacci; Quagliarella, Bonazzoli. All. Ranieri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Lapadula. All. Liverani

CLASSIFICA: