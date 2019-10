DIRETTA LAZIO TORINO - La Lazio ospita il Torino in una sfida valida per il turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A.

Tornati al successo contro la Fiorentina, i biancocelesti divanno a caccia di altri tre punti per non perdere contatto dal quarto posto che vale l'accesso in Champions, mentre i granata del pericolantehanno bisogno di invertire la rotta e tornare a vincere dopo oltre un mese. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Meite, Baselli, Laxalt; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

