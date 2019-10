Calciomercato Juventus, non solo Eriksen: da Son a Salah, missione inglese

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN SON SALAH / La Juventus punta sempre più in alto. Come dichiarato recentemente da Agnelli e Nedved, l'obiettivo della società bianconera è quello di alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. In questo senso, i nomi seguiti dal club non possono che essere importanti. Come riportato da 'Tuttosport', domenica scorsa emissari bianconeri hanno assistito a Liverpool-Tottenham di Premier League.

Il grande osservato speciale è stato Christian, ma non solo: secondo il quotidiano torinese, infatti, nel mirino ci sarebbero anche, oltre al già noto

Il difensore belga e Eriksen rappresentano delle vere e proprie occasione di mercato in quanto in scadenza nel prossimo giugno. Diverso, invece, il discorso relativo a Son e Salah: entrambi sono sotto contratto fino al 2023 rispettivamente con Tottenham e Liverpool e piuttosto costosi, soprattutto l'egiziano. Ma Agnelli e Nedved sono stati chiari a riguardo: la Juventus sogna in grande e possibili assalti futuri alle due stelle non sono da escludere.