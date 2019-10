DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA - Il Cagliari e il Bologna si affrontano in una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Da una parte i sardi divogliono allungare la striscia di sette risultati utili e centrare un successo per restare agganciati al treno dell'Europa League, mentre dall'altro i felsinei divogliono dare seguito alla vittoria sulla Samp e tentare l'aggancio in classifica agli isolani. Calciomercato.it vi offre il match della 'Sardegna Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Bani, Kreijci; Dzemaili, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: