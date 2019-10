FIORENTINA MONTELLA RIBERY/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Claudio Desolati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato della sostituzione di Franck Ribery da parte di Vincenzo Montella contro la Lazio: "Ai miei tempi, prima di un avvicendamento, l'allenatore ti chiedeva le condizioni fisiche. Non puoi togliere Ribery dopo che si è sacrificato in quel modo, va rispettato e non lo ha fatto.

E' un giocatore che scende in campo con carattere, grinta e non è mai stanco". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Desolati ha poi aggiunto: "C'è un problema di mentalità, Montella gioca senza attaccanti e se li mette sempre alla fine non troveranno mai la condizione. In questo sport servono gli attaccanti ed anche alla Fiorentina. Per esempio Conte, si lamenta di non avere punte, ma ha mandato via Icardi e non perché fosse scarso".