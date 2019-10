Juventus, possibile chance Rugani: le ultime sul suo futuro

JUVENTUS RUGANI / Quarta partita in dodici giorni per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo lo stop di Lecce vuole riprendere la propria corsa in campionato nel turno infrasettimanale contro il Genoa. L'allenatore bianconero potrebbe attuare qualche cambio di formazione viste le tante partite ravvicinate e nel match di domani sera potrebbe esserci una chance anche per Daniele Rugani. Il difensore, ancora a zero presenze stagionali, potrebbe infatti far rifiatare de Ligt al fianco di Bonucci.

Nonostante il possibile esordio, però, lo scenario futuro sembra ormai scritto: il classe 1994 è sempre più ai margini del club bianconero e un addio già a gennaio appare inevitabile. L'ex Empoli chiederà con ogni probabilità la cessione nella prossima sessione invernale di calciomercato, soprattutto per giocarsi le proprie chance di convocazione in vista dell'Europeo. Nei prossimi mesi potrebbero dunque tornare di moda i club di Premier League, ma occhio anche al Milan.