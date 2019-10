CALCIOMERCATO MILAN OSIMHEN LILLE LEAO BAYERN MONACO - Il Milan non vive un periodo brillante, nonostante l'esonero di Giampaolo e l'approdo del nuovo allenatore Stefano Pioli. Nel frattempo, però, si pensa anche al mercato, del presente e del futuro. E il mirino resta puntato su Lille, da dove in estate è arrivato il portoghese Rafael Leao, che ha scalzato Piatek nelle gerarchie di Pioli.

Stando a quanto riportato dal portale 'Soccer Link', scout rossoneri stanno seguendo più volte da vicino Victor, arrivato l'estate scorsa proprio per sostituire Leao. Il 20enne attaccante nigeriano ha realizzato otto gol in quattordici partite trae la sua valutazione è arrivata a toccare quota 20 milioni di euro. Ma la concorrenza è folta e di altissimo livello: anche il, infatti, starebbe inviando osservatori a Lille per seguire le prestazioni di Osimhen . Operazione, ovviamente, da portare eventualmente a termine alla fine della stagione in corso, gli sforzi del club disono attualmente concentrati sul risollevare una stagione che non è iniziata come speravano a Milanello.