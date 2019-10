CALCIOMERCATO ALLEGRI ARSENAL / Non solo Real Madrid su Massimiliano Allegri. Ormai da diverso tempo, l'ex allenatore della Juventus sta prendendo lezioni di inglese e ha individuato nella Premier League uno dei campionati ideali per poter ripartire.

In passato si è parlato soprattutto di, ma i 'Red Devils' non sono l'unico club britannico che sta corteggiando il tecnico toscano. Secondo il giornalista David Ornstein di 'The Athletic', infatti, l'avrebbe inserito nella lista dei possibili sostituti di Unaianche il nome dell'allenatore italiano, già contattato dalla dirigenza londinese. In bilico a causa dei risultati negativi raggiunti nelle ultime settimane, l'ex Siviglia e Psg è finito sulla graticola, al punto che le voci sul possibile esonero iniziano a rincorrersi senza soluzione di continuità.