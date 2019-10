Napoli, l'emergenza infortuni non cambia il piano di Giuntoli

NAPOLI MALCUI SVINCOLATI / Emergenza terzini per il Napoli che registra anche il brutto infortunio di Kevin Malcuit, che sarà operato e rischia concretamente di aver già chiuso la propria stagione.

Un altro infortunio che, unito ai problemi die Mario, lascia Carlo Ancelotti con il soloa disposizione e cambia le strategie di mercato del Napoli , ma non nell'immediato. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' infatti, il Ds Giuntoli ha già scartato la possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati per un tassello da inserire subito. Tutto rinviato, eventualmente, alla finestra di gennaio.