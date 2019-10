Brescia-Inter, Corini in bilico? Occhio a Prandelli

BRESCIA INTER CORINI PRANDELLI/ Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nella giornata di ieri si sarebbero susseguite le voci legate ad un cambio in panchina in casa Brescia fra Eugenio Corini, attuale tecnico delle Rondinelle, e Cesare Prandelli.

Voci poi smentite dal presidente Cellino, ma che evidenziano l'importanza della sfida di stasera fra il Brescia, attualmente sopra soltanto alla Sampdoria in classifica, e l'Inter di Antonio Conte. Un match delicato e che, sulla carta, sembrerebbe proibitivo per la squadra di Corini che ha però dimostrato anche contro la Juventus di potersela giocare alla pari con tutti in Serie A.