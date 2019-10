ESCLUSIVO CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA MILAN MONDIALE UNDER 17/ Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, gli scout di Juventus, Roma e Milan si trovano attualmente al Mondiale U17 in Brasile per visionare alcuni dei migliori prospetti del calcio del globo. Sui taccuini degli osservatori dei club di Serie A ci sono in particolare quattro nomi: Talles Magno, Gabriel Veron, Matias Palacios e Adil Aouchiche.

Alla kermessé iridata sono presenti anche gli scout delle big spagnole:

I primi due, di nazionalità brasiliana, vestono rispettivamente le maglie di Vasco da Gama e Palmeiras e sono entrambi classe 2002. Talles Magno, gigante d'attacco, ha totalizzato finora due gol in quindici presenze. Veron invece è un'ala destra e si è già messo in mostra con un gol ed un assist nella sfida contro il Canada. Spostando il focus dalla nazionale verdeoro, ecco Matias Palacios, stellina del San Lorenzo. Il trequartista originario di General Pico in Argentina è sicuramente il giocatore più in risalto dell'Albiceleste. Attenzione anche al profilo di Adil Aouchiche. Il giocatore francoalgerino (come Zidane) gioca trequartista come Zizou ed è già sceso in campo in Ligue 1 con la maglia del PSG totalizzando quasi un'intera partita fra i senior.