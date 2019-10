Calciomercato Juventus, nuovo colpo di scena Mandzukic?

CALCIOMERCATO JUVENTUS MADZUKIC / Di certo (o quasi) al momento c'è solo che Mario Mandzukic a gennaio lascerà la Juventus.

La destinazione però è ancora tutta da decifrare e non sono esclusi ulteriori colpi di scena da qui alle prossime settimane. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

La pista ManchesterUnited rimane la più probabile, come conferma anche 'Tuttosport' che scrive come il croato sarebbe aperto ad un possibile ritorno in Germania dove però il Bayern Monaco non pare interessato mentre l'ipotesi Liga non si scalda. In Inghilterra, però, il 'Daily Record' parla di un nuovo tentativo da parte dei qatarioti dell'Al-Duhail che dopo il nulla di fatto in estate starebbero cercando di far cambiare idea a Mandzukic proponendo un contratto ancor più ricco in vista della finestra invernale di mercato.