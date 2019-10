CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID/ Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, potrebbe lasciare Old Trafford già nella finestra di calciomercato invernale.

L'infortunio e le poche presenze in maglia Red Devils all'inizio di questa stagione aprirebbero infatti all'addio del giocatore transalpino nel mirino di Juventus e Real Madrid. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

Florentino Perez però, presidente dei Blancos, vorrebbe vedere qualcosa in più dagli acquisti dell'ultima estate e difficilmente potrebbe portare un altro grande rinforzo alla corte di Zinedine Zidane. Una sorta di 'aiuto' dal numero 1 delle Merengues per la Juventus che avrebbe strada (quasi) libera per Paul Pogba.