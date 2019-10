Calciomercato, l'altro Palacios 'snobba' l'Inter

CALCIOMERCATO INTER PALACIOS / C'è un altro Palacios nei radar degli uomini mercato dell'Inter. Non solo il talentuoso Exequiel del River Plate, negli ultimi giorni i nerazzurri sono stati accostati anche al 17enne Matias del SanLorenzo, stella dell'Argentina protagonista al Mondiale Under 17 in corso.

Classe 2002, centrocampista offensivo tutto talento e fantasia, è già nel mirino delle big soprattutto spagnole e in alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano 'As' ha lanciato segnali piuttosto chiari sulle sue ambizioni: "Se mi piacerebbe giocare nel Real Madrid? Sì, sarebbe fantastico. Mi piacerebbe giocare in qualsiasi delle due grandi,, sono club enormi e sarebbe bellissimo giocarci". L'Inter, almeno per il momento, non è nei suoi pensieri. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!