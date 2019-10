Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 10a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI DECIMA GIORNATA/ Secondo turno infrasettimanale di questo campionato di Serie A. Si parte con le sfide di oggi fra Parma e Verona e l'Inter di Antonio Conte in casa del Brescia di Eugenio Corini. Domani Napoli-Atalanta apre una serata di grandi sfide, fra le quali spiccano i match di Roma, Juventus e Milan. I giallorossi, reduci dalla vittoria sui rossoneri, andranno ad Udine contro l'Udinese, mentre la squadra di Stefano Pioli ospiterà la SPAL. Sfida in casa anche per i bianconeri che affronteranno il nuovo Genoa di Thiago Motta. Interessanti anche i match fra Cagliari e Bologna e quello dell'Olimpico che vedrà la Lazio contro il Torino. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 10a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 10a giornata

Parma-Verona martedì ore 19

⚡Hot: Gervinho vuole continuare a regalare bonus ai suoi fantallenatori. Bene Amrabat

⛔Not: Faraoni non ci convince

⚽Sorpresa: Dermaku ha mostrato buone qualità contro l'Inter

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski; Karamoh, Gervinho

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Zaccagni, Lazovic; Pessina; Salcedo, Stepinski

Brescia-Inter martedì ore 21

⚡Hot: Balotelli per il più classico dei gol dell'ex. Lautaro è in formissima così come Tonali

⛔Not: Gagliardini potrebbe soffrire una partita complicata per i nerazzurri

⚽Sorpresa: Sabelli sta diventando una certezza per le Rondinelle

Brescia (4-2-3-1): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali; Romulo, Spalek, Aye; Balotelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Martinez, Esposito

Napoli-Atalanta mercoledì ore 19

⚡Hot: Milik e Muriel cercano continuità. Ok De Roon

⛔Not: Toloi non sembra mentalmente al top

⚽Sorpresa: Giusto scommettere su Pasalic

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Ruiz, Allan, Insigne; Milik, Mertens

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel

Cagliari-Bologna mercoledì ore 21

⚡Hot: Nainggolan e Soriano, certezze in mezzo al campo. Simeone vuole tornare al gol

⛔Not: Krejci non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Nandez a caccia del secondo gol consecutivo

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Udinese-Roma mercoledì ore 21

⚡Hot: Pastore entra di diritto fra i giocatori consigliati.

Diffidate dai 7 gol presi, Musso resta una garanzia⛔Not: Sema non ci convince⚽Sorpresa: Smalling è ancora a caccia del primo gol in Serie AMusso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Sema, De Paul, Jajalo, Mandragora, Samir; Lasagna, OkakaLopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Pastore, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

Juventus-Genoa mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Ronaldo è riposato e pronto a colpire! Dybala e Kouame promossi

⛔Not: Romero è da ammonizione facile, a Torino rischia ancora di più

⚽Sorpresa: Ghiglione l'uomo degli assist! E se ci regalasse un altro tipo di bonus?

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo

Genoa (3-4-1-2): Radu; Romero, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Schone, Cassata, Ankersen; Pandev; Pinamonti, Kouamé

Lazio-Torino mercoledì ore 21.00

⚡Hot: E' la sfida tra Ciro e il Gallo! Bonus dagli inserimenti di Luis Alberto e De Silvestri?

⛔Not: Non fidatevi di Rincon e Lucas Leiva

⚽Sorpresa: Caicedo, l'uomo dell'infrasettimanale per riscattare il penalty sbagliato

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Belotti, Zaza

Sampdoria-Lecce mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Quagliarella deve riprendersi la Samp! Mancosu e Janko a caccia di bonus

⛔Not: Falco Tante giocate ma zero gol, meglio scegliere un altro attaccante

⚽Sorpresa: Da corner Lucioni e Murillo possono metterci la testa

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar

Sassuolo-Fiorentina mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Tocca a Caputo! Faranno bene anche Chiesa-Pulgar e Berardi!

⛔Not: Peluso può pagare la velocità di Chiesa

⚽Sorpresa: Finalmente Boateng! Per il classico gol dell'ex

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Duncan, Locatelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella; Venuti, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Boateng, Chiesa

Milan-Spal giovedì ore 21.00

⚡Hot: Calhanoglu è tra i più positivi! Petagna ed Hernandez pronti a portare bonus

⛔Not: Suso è fuori dal gioco, lo spagnolo non riesce a riprendersi!

⚽Sorpresa: E se fosse Castillejo a lasciare il segno come lo scorso anno?

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessié; Suso, Piatek, Calhanoglu

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Julio; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Paloschi, Petagna

Giorgio Trobbiani/ Martin Sartorio