Juventus, conferme sul 'nuovo Di Maria' in arrivo

CALCIOMERCATO JUVENTUS SOULE BARRENECHEA / Non solo grandi colpi per il presente. La Juventus è sempre attivissima anche sul mercato dei giovani talenti a caccia dei fenomeni di domani ed il prossimo colpo dovrebbe arrivare dall'Argentina. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi parla infatti della richiesta formale presentata dai dirigenti bianconeri alla FIFA per tesserare Matias Soulé, 16enne del Velez che in molti paragonano a Di Maria, il quale non si era accordato con il suo club per il primo contratto da professionista.

La conferma di quanto vi avevamo anticipato nella nostra intervista esclusiva a Gianluca Poggi . Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Secondo la 'Rosea' i dirigenti juventini avrebbero già ottenuto il 'sì' della famiglia anticipando altri grandi club e la madre ha intanto ottenuto il passaporto italiano che permetterà alla famiglia di trasferirsi a Torino in tempi brevi. Intanto, attenzione anche al possibile ritorno di fiamma per un altro argentino, Enzo Barrenechea: sembrava ad un passo in estate, poi il passaporto extracomunitario ha bloccato l'operazione che può riaprirsi con il 18enne che ora è al Sion.