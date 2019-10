CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON RINNOVO/ Ogni anno sembra essere l'ultimo per Gianluigi Buffon, portiere italiano classe 1978, ma l'estremo difensore nativo di Carrara continua a stupire, dalle grandi parate in Ligue 1 con la maglia del PSG fino al miracolo su Santander nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Bologna.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Buffon potrebbe continuare a scendere in campo e lasciare da parte l'idea del ritiro ancora per un'altra stagione. L'idea di un campionato straniero non sembrerebbe affascinare il campione del Mondo nel 2006 che parrebbe sempre più deciso a proseguire rinnovando fino al 2021 con la Juventus e la Vecchia Signora, nella persona di Andrea Agnelli, con lui.