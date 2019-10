CALCIOMERCATO MILAN RAKITIC / Si prospetta un potenziale derby di fuoco per uno dei grandi scontenti di casa Barcellona. Scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Ernesto Valverde e per la prima volta dal suo arrivo non più inamovibile nello scacchiere blaugrana, Ivan Rakitic è finito nella lista di calciatori che il Barça è disposto a cedere durante la finestra di gennaio riattivando l'interesse di grandi club tra cui l'Inter che non l'ha mai mollato e occhio pure... al Milan. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Dopo le voci delle scorse settimane infatti, oggi 'La Gazzetta dello Sport' rilancia la candidatura del club rossonero per il croato dopo le parole della dirigenza rossonera in occasione dell'Assemblea degli azionisti di ieri.

La linea verde che prevede di puntare sui giovani prosegue, ma l'apertura all'inserimento di nuovi elementi più esperto e che portino leadership nello spogliatoio è sostanziale e per la 'Rosea' la suggestione principale porta proprio a Rakitic. Ipotesi di lavoro non semplice, ma il 'Diavolo' può mettere sul piatto buoni argomenti con cui sfidare l'Inter che tra l'altro guarda con attenzione anche alla situazione di Vidal , in un'operazione che sarebbe meno onerosa. In primis la presenza di Boban è sempre un fattore determinante nelle trattative con i gioielli croati, inoltre il costo del cartellino viene considerato abbordabile mentre il vero nodo è rappresentato dall'ingaggio del giocatore: serve una cessione pesante per fargli spazio, ma il Milan non vuole perdere pezzi pregiati a gennaio e per questo si tenterà la via delle cessioni di più elementi meno pesanti. La certezza è che si tenterà di piazzare un innesto importante a costi ragionevoli con la convinzione che basti un tassello giusto per far svoltare il progetto.