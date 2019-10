CALCIOMERCATO INTER VERTONGHEN / Jan Vertonghen è un'ipotesi di lavoro concreta per gli uomini mercato dell'Inter. Ulteriori conferme arrivano dall'Inghilterra dove il 'The Guardian' torna a parlare della situazione contrattuale dell'esperto centrale belga, in scadenza a fine stagione e lontano dal rinnovo.

Al momento infatti la distanza tra la proposta degli 'Spurs', che sugli over 30 hanno una politica stringente e metterebbero sul tavolo un prolungamento di un anno, ed il difensore è molto ampia, per questo Vertonghen si starebbe guardando attorno valutando le varie ipotesi sul tavolo e quella nerazzurra sembra piuttosto calda. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Come riferisce lo stesso tabloid infatti, la dirigenza interista ha tentato invano di arrivare all'ex Ajax già in estate. Un nuovo tentativo in vista della finestra invernale, poi, è stato respinto ancora una volta dal Tottenham che ha annunciato che a gennaio il giocatore 32enne (33 ad aprile) non si muoverà. L'Inter quindi starebbe ragionando sulla possibilità di averlo a zero a fine stagione, proponendo un contratto triennale che per il momento nessun altro club (Tottenham incluso chiaramente) è arrivato a mettere sul piatto e che quindi mette l'ipotesi interista in pole position.