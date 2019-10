MILAN SALVINI GIAMPAOLO PIOLI / Dopo la sconfitta in casa della Roma, il Milan si presenta a questa 10a giornata di campionato pericolosamente vicino alla zona retrocessione con soli 3 punti di distacco sulla terzultima in classifica.

L'effetto del cambio allenatore in queste primissime uscite non si è fatto sentire ed anche il leader della Lega e noto tifoso rossonero, Matteo, durante il suo intervento a 'Porta a Porta' ha approfittato per lanciare una frecciata: "Far cadere Conte e sostituirlo con Draghi? Non è che stiamo parlando della panchina del Milan, esceentra, perdevi prima perdi adesso. Stiamo parlando dell’Italia, non abbiamo le figurine, via Conte uno dentro un altro". Tutte le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca QuiI