INTER VIDAL PELLEGRINI MANDRAGORA / La strada è tracciata: servono rinforzi per l'Inter a gennaio, con Antonio Conte che ha richiesto in particolare un centrocampista di spessore per completare la rosa nerazzurra. In cima alla lista dei desideri del tecnico salentino c'è Arturo Vidal,con la dirigenza meneghina attenta in casa Barcellona anche alla situazione di Rakitic.

Le discussioni tra l'Inter e il Barça - scrive il 'Corriere della Sera' - sarebbero in uno stavo avanzato, con i blaugrana però che chiederebbero 40 milioni di euro per il cartellino del cileno, cifra ritenuta ovviamente eccessiva dalla società di Suning. In alternativa si punta sul mercato italiano: non tramonta l'interesse per il romanista Pellegrini, mentre sul taccuino di Marotta ci sarebbe anche Mandragora, centrocampista dell'Udinese su cui la Juventus vanta una clausola di riacquisto.