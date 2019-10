REAL MADRID BALE CINA / Nuova puntata della telenovela Gareth Bale al Real Madrid. Il campione gallese è sempre ai ferri corti con Zidane e nelle scorse ore è volato a Londra per incontrare il proprio agente e fare delle valutazioni sul proprio futuro.

Bale potrebbe cambiare maglia già a gennaio, con la pista cinese che sarebbe nuovamente calda come riporta il quotidiano 'Marca'.

L'ex Tottenham resterebbe un obiettivo sempre sensibile in Cina, dopo i corteggiamenti dell'ultima estate. E di recente ci sarebbero stati dei nuovi contatti con lo Shanghai Shenhua, club in cui milita tra gli altri l'ex romanista El Shaarawy e che lo scorso luglio offrì al gallese un contratto triennale da 25 milioni di euro a stagione. Zidane avrebbe dato il via libera alla cessione di Bale, che potrebbe sbarcare nel massimo campionato cinese nella finestra invernale del mercato.