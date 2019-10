Napoli, agente Hamsik svela: "Tornerà al San Paolo"

NAPOLI HAMSIK ATALANTA / A meno di un anno dal suo addio al Napoli, Marek Hamsik è pronto a tornare.

Si tratterà però solo di una visita al San Paolo in occasione della sfida all'come confermato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' daprocuratore dello stesso centrocampista slovacco: "Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek che ha scritto la storia del Napoli e per tutti i tifosi che rivedranno l'ex capitano azzurro. Sarà a Castel Volturno per qualche giorno. Non sono sicuro che il Napoli abbia organizzato qualcosa ma spero che la società stia preparando qualche sorpresa".

RECORD - "Sarà normale superare il record di Marek. Lui ha fatto questo record da centrocampista. Hamsik sarebbe felice se contro l'Atalanta, Mertens superasse il suo record".