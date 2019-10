CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / Dopo un avvio ai box a causa di un infortunio, Chris Smalling ha preso per mano la difesa della Roma collezionando sei presenze da titolare tra campionato ed Europa league.

Ottima l'impressione destata dal forte centrale inglese tanto da far ipotizzare ad un eventuale tentativo di riscatto dei giallorossi chiamati nel caso a trovare l'accordo giusto con il. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sports UK' Smalling dovrebbe però far ritorno ad 'Old Trafford' al termine del prestito secco che lo ha portato a Roma. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si complica quindi l'eventuale permanenza nella capitale di Smalling che potrebbe davvero essere solamente di passaggio in Serie A.