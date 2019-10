LECCE INFORTUNIO FARIAS / Brutte notizie per il Lecce sul fronte Diego Farias.

L'attaccante argentino, uscito al termine del primo tempo del match contro laper infortunio, ha rimediato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra come comunica il club pugliese. Ancora da valutare i tempi di recupero dell'ex Cagliari, che sicuramente salterà la gara del turno infrasettimanale in programma mercoledì sera contro la Sampdoria. Farias potrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le Nazionali.