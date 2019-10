INTER KULUSEVSKI / Dejan Kulusevski non ha deluso le attese nella sfida di 'San Siro' tra Parma e Inter. Schierato nell'insolita posizione di falso nueve al centro dell'attacco, il talento svedese è stato uno dei migliori in campo e ha contribuito al prezioso pareggio della formazione di D'Aversa al cospetto della corazzata nerazzurra. Tutte le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca QuiI!

Velocità, fisico e lettura sempre lucida delle situazioni, con il classe 2000 che ha facilitato le galoppate dei compagni di reparto Karamoh e Gervinho. Inoltre, apprezzabile anche il lavoro oscuro per disturbare Brozovic in fase di non possesso.

Kulusevski di è distinto finora come una delle rivelazioni del campionato, dopo il suo arrivo in Emilia con la formula del prestito secco via

Prestazioni, gol e assist che hanno attirato l'interesse di diverse società di Premier League e delle big italiane, tra cui spicca in particolare l'Inter. La prova di 'San Siro' ha dato un'ulteriore conferma sulle potenzialità del giocatore nelle relazioni della dirigenza interista, con Marotta che studia il piano per portarlo a Milano già dalla prossima estate. Kulusevski rientrerà all'Atalanta a fine stagione, con la società orobica che difficilmente se ne priverà per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Il campionato è ancora lungo e l'attaccante di origini macedoni è destinato ancora a stupire.