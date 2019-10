CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO PSG MEUNIER / Appena due presenze quest'anno in stagione per Mattia De Sciglio che complici anche alcuni acciacchi fisici ha trovato poco spazio alla corte di Maurizio Sarri. In estate era stato accostato con forza al Paris Saint Germain, soluzione che potrebbe persino tornare di moda a gennaio.

Secondo quanto rivelato da 'LeParisien' il terzino dellarappresenterebbe una vera e propria priorità per ilper la prossima finestra di calciomercato con il chiaro intento di potenziare una batteria di esterni bassi che per diversi motivi non convince. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

I parigini non avrebbero infatti interrotto i contatti con l'entourage del giocatore e sarebbero pronti a formulare l'offerta giusta ai bianconeri che si potrebbe aggirare intorno ai 10 milioni di euro. La duttilità di De Sciglio, capace di giocare su entrambe le fasce in difesa è tra le caratteristiche che attirano maggiormente la dirigenza parigina pronta eventualmente persino a ridiscutere un eventuale scambio tra il destro italiano e il belga Thomas Meunier.