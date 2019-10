CALCIOMERCATO INTER COSTO ESONERO SPALLETTI / Una manciata di mesi fa c'è stato il grande cambio di rotta in casa Inter con l'esonero di Luciano Spalletti e il successivo arrivo di Antonio Conte. Quello del tecnico toscano non è però di certo stato un addio a buon mercato visto quanto ha inciso sul bilancio.

Secondo quanto sottolineato da 'Calcio e finanza' Spalletti e il suo staff peserebbero la bellezza di 25 milioni di euro circa come confermato nella sezione 'Fondo per rischi e oneri' dell'Inter che svela: "Euro 25.811 migliaia relativi all’accantonamento dell’esercizio degli oneri per retribuzioni contrattualmente dovute al personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, data di cessazione dei singoli contratti. Qualora nel corso della successiva stagione tale personale assumesse nuovi incarichi presso altri club – si legge sempre sul documento –, il valore residuo del fondo non utilizzato per le retribuzioni non corrisposte verrebbe rilasciato al conto economico alla voce “Altri ricavi – Rilascio fondi rischi e oneri".

A conti fatti se Spalletti non dovesse accasarsi in altri club fino al termine del contratto con l'Inter i nerazzurri dovranno sborsare la bellezza di 25,8 milioni di euro.