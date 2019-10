CALCIOMERCATO ROMA RODWELL BUCHEL MANCINI / I primi due mesi di stagione della Roma sono stati caratterizzati oltre che da risultati altalenanti anche e soprattutto da una folta schiera di infortuni che hanno falcidiato in particolar modo il centrocampo. KO più o meno gravi che hanno via via ridotto di parecchio il ventaglio di scelte di Paulo Fonseca tanto da far ipotizzare un ricorso al mercato sempre attivo degli svincolati.

La rosa delle scelte possibili sembrava ormai ridotta a due soli candidati : l'inglese Jacke l'ex empolese Marcel. Sia il tecnico portoghese che il dsstanno valutando attentamente la situazione passando al vaglio ogni ipotesi plausibile. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

L'ultima soluzione la Roma l'ha trovata proprio in casa con il giovane Gianluca Mancini dirottato in mediana sia in Europa League che nella trionfale vittoria di campionato di ieri contro il Milan. Due prestazioni di quantità e personalità per l'ex atalantino che potrebbe spuntarla sulla concorrenza evitando quindi ai giallorossi di intervenire sul mercato svincolati e producendo una vera e propria soluzione casalinga. La crescita sorprendente di Mancini, unita a quella di Pastore dovrebbe indurre per il momento i capitolini ad evitare le piste Rodwell e Buchel caldeggiate in precedenza.