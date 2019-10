MILAN INTER NUOVO STADIO SAN SIRO / Il tema stadio è tra i più caldi in casa Milan ed Inter.

Buone notizie oggi con il via libera del Consiglio comunale di Milano alla Giunta che consente di andare avanti con il progetto del nuovo stadio meneghino. La mozione della maggioranza è passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti ed impegna però il comune stesso a non abbattere il vecchio stadio, come sottolineato da 'LaPresse'.