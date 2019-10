CALCIOMERCATO INTER PSG TONALI BRESCIA / La permanenza al Brescia di Sandro Tonali è davvero complicata. Il centrocampista, in gol sabato contro il Genoa, è da tempo finito nel mirino delle grandi squadre. In Serie A Tonali piace parecchio soprattutto all'Inter, che martedì se lo ritroverà di fronte a Brescia, ma anche a Juventus e Fiorentina. All'estero Manchester City, Borussia Dortmund e Psg sono le squadre maggiormente interessante.

Le insidie maggiori per le italiane provengono proprio dai francesi.ha sempre mostrato grande attenzione per il mercato italiano e stando a quanto riportato da 'mercato365.com' Tonali è ancora nel mirino. I discorsi stanno andando avanti tanto che il calciatore è stato seguito più volte e martedì osservatori del Psg saranno in Lombardia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore ha una valutazione di