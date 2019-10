Serie A, UFFICIALE - gli squalificati dopo la 9a giornata: la decisione su Ribery

SERIE A SQUALIFICATI RIBERY / E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo su Ribery, dopo il finale caldo di Fiorentina-Lazio.

Il calciatore francese - come comunicato dalla Lega di Serie A - è stato squalificato per tre giornate di gara 'per avere assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio'.

Squalificati per una giornata anche Vavro, Opoku, Ranieri (Fiorentina), Magnanelli e Scozzarella, quest'ultimi due per espressioni blasfeme.

Fermati per un turno anche i tecnici Mazzarri e Montella.