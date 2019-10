JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC / Sospiro di sollievo in casa Juventus riguardo alle condizioni di Miralem Pjanic. Come comunicato dal club bianconero attraverso il proprio sito ufficiale, il centrocampista bosniaco non ha riportato lesioni muscolari in seguito all'infortunio di Lecce.

Il 29enne ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, così come. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Inoltre, Sarri ritrova Douglas Costa, rientrato in gruppo per l'intero allenamento, e solo parzialmente, a inizio seduta, Aaron Ramsey.