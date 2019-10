NAPOLI INFORTUNATI / Emergenza difesa per il Napoli con Carlo Ancelotti che si trova alle prese con diversi forfait nel reparto arretrato. Di oggi la notizia del lungo stop per Malcuit che dovrà operarsi al ginocchio, mentre Ghoulam per stessa ammissione del tecnico non è ancora pronto per giocare.

Intanto oggi la squadra ha ripreso la preparazione in vista dello scontro di mercoledì contro l'Atalanta.

In gruppo sia Maksimovic che Mario Rui, che si candidano per un maglia da titolare per il turno infrasettimanale: ancora lavoro personalizzato per Manolas e Hysaj che dovrebbero dare invece ancora forfait. Da decidere quindi la composizione del pacchetto arretrato: con Meret che dovrebbe ritrovare il suo posto tra i pali, al fianco di Koulibaly potrebbe esserci Maksimovic con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra; in ballottaggio con il serbo c'è Luperto che potrebbe anche agire sull'out mancino se il portoghese non dovesse essere pronto per l'intero match.